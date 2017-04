Pub

A marca sueca quer duplicar os pontos de venda em Portugal até ao final de 2017 e faturar 750 mil euros

Só no Instagram têm 3,1 milhões de seguidores. Mais, só mesmo a Rolex. Mas com apenas 6 anos, a sueca Daniel Wellington (DW) foi a marca de relógios escolhida pela geração millennial para os ligar ao tempo. Sem updates de Facebook ou notificações do Instagram. "Mostra-nos o tempo e penso que é essa a beleza dos relógios: a sua simplicidade. São relógios muito funcionais, simples e com um bom design", descreve Carl Rosenqvist, regional marketing manager Europe da Daniel Wellington. Em 2018, a marca quer faturar 1 milhão em Portugal.

