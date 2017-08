Pub

Cuckuu foi destacada pela Sony como uma das três melhores aplicações apresentada na edição de 2017 da Techweek de Londres

A Cuckuu, uma aplicação que é uma espécie de rede social para alarmes, foi selecionada para o Entrepreneurial Spark, considerado um dos maiores programas de aceleração do Reino Unido. Com esta escolha, a startup fundada por João Jesus e Peu Fraga vai passar a ter um escritório em Londres, o segundo no Reino Unido, e está a negociar uma parceria com o Chelsea.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia