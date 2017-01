Pub

Neste momento, este segmento representa 4% das receitas totais do grupo, em outros mercados o valor oscila entre os 8 a 12%

"Os CTT Ads identificaram um potencial de crescimento do correio publicitário por comparação com outros mercados, com números consistentemente mais altos", diz Francisco Lacerda, presidente dos CTT. O resultado é a nova plataforma on-line: CTT Ads "onde as pequenas empresas ou empresários em nome individual podem criar campanhas ou publicitárias".

