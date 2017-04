Pub

Sandra Tavares e Susana Esteban voltam a juntar-se para fazer Crochet e Tricot

Sandra Tavares e Susana Esteban voltaram a juntar-se para apresentar ao mercado as colheitas de 2014 dos tintos Crochet e Tricot. A parceria das duas enólogas e amigas resultou de uma "paixão comum pelo vinho" e de uma "visão partilhada do potencial vínico do Douro". Assim nasceu o Crochet, o vinho primogénito que vai na quarta colheita, e a que se juntou, recentemente, o alentejano Tricot. Feitos a quatro mãos, no feminino.

