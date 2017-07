Pub

Elevada dívida pública e sector bancário são os dois principais factores que mais pesam na avaliação da dívida pública portuguesa

Portugal terá de aguardar pelo menos mais um ano até as agências de rating norte-americanas melhorarem a avaliação da dívida pública nacional. Esta é a convicção da presidente do IGCP, Cristina Casalinho, em entrevista divulgada esta segunda-feira pelo jornal digital Eco (acesso livre). Para a economista, Standard & Poor"s, Moody"s e Fitch pretendem que Portugal resolva a questão da dívida e do sector bancário.

