Angola já não é vista como o "El Dorado" do investimento a curto prazo. Mas, se nada travar o projeto do gás natural, 2017 será o ano de Moçambique.

O ano de 2017 deve marcar o relançamento do mercado moçambicano e para isso basta que "a construção da infraestrutura do projeto do gás natural avance no primeiro semestre deste ano", como está planeado e as perspetivas de crescimento podem até ser mais animadoras do que as do mercado angolano. A previsão é de Vítor Marques da Cruz, sócio fundador do escritório de advogados MC&A, que agora integra a aliança internacional MC Valois Miranda, presente em vários mercados africanos, em Portugal e no Brasil.

