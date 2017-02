Pub

As empresas especializadas que resistem estão a impor fortes limitações aos clientes

As dificuldades cambiais que afetam Angola provocaram o encerramento de grande parte das empresas especializadas no envio de remessas de dinheiro para o exterior que funcionavam em Luanda, por dificuldades no acesso a divisas devido à crise do petróleo.

