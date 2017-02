Pub

Caixa Geral de Depósitos, o principal credor, votou contra o plano da administração

A maioria dos credores da Soares da Costa votaram a favor do plano de recuperação da construtora mesmo com o voto compra do principal credor, a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

