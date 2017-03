Pub

A motivar a quebra em relação a dezembro está o recuo do crédito automóvel, que caiu em todas as modalidades, mostram dados do Banco de Portugal.

O número de novos contratos de crédito ao consumo caiu 8,7% em relação a dezembro, de 135 027 para 123 292 contratos. Em termos homólogos, mantém-se a tendência positiva dos últimos meses: face a janeiro de 2016, o número de novos contratos aumentou 18,2%. Os dados são do Banco de Portugal.

