O banco suíço foi penalizado devido a provisões para fazer face a uma multa imposta pelos Estados Unidos e relacionada com o subprime

O Credit Suisse teve prejuízos de 2,35 mil milhões de francos suíços (2,2 mil milhões de euros) no quarto trimestre do ano, devido a provisões para assegurar o pagamento de uma multa imposta pelos Estados Unidos sobre a venda de instrumentos financeiros que contribuíram para a crise do subprime.

