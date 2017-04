Pub

Projeto dedicado à saúde mental está à procura de 200 mil euros de financiamento para lançar novas ferramentas de auto gestão dos portugueses

Da próxima vez que precisar de falar com um psicólogo, pode já não precisar de marcar uma consulta por telefone e sair de casa. Graças à Couch, pode falar com um psicólogo através de uma videochamada, sentado no sofá e a qualquer hora e dia da semana. E nem precisa de estar em Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia