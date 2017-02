Pub

Edição de 2017 inclui distinção especial "Born From Knowledge" para empresas que colaborem doutados em trabalhos de investigação e desenvolvimento

Já estão abertas as candidaturas para a 10.ª edição do Prémio Produto Inovação. Esta iniciativa pretende estimular o investimento das empresas em inovação e conhecimento e nas parcerias com os centros de investigação e as universidades. A iniciativa é realizada pela COTEC em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI).

"Em Portugal não há falta de capacidade científica. Falta é transformar essa capacidade em valor acrescentado nas empresas", assinalou Jorge Portugal, diretor-geral da COTEC, em encontro com os jornalistas realizado esta segunda-feira em Lisboa.

As inscrições podem ser feitas através desta página até 20 de março. A COTEC e a ANI pretendem "premiar e divulgar publicamente produtos (bens ou serviços) inovadores ou famílias de tais produtos dirigidos a mercados globais e desenvolvidos por empresas que operem em Portugal, em resultado da sua atividade consistente e continuada de inovação empresarial levada a cabo no nosso País". Procuram-se sobretudo produtos já disponíveis no mercado.

A edição de 2017 inclui ainda uma distinção especial, "Born From Knowledge", que será atribuído para as empresas que colaborem com os doutorados em trabalhos de investigação e desenvolvimento. A mesma empresa poderá ser distinguida com o Prémio Produto Inovação e o "Born From Knowledge".

