"Precisamos de alguém no Eurogrupo que contribua para a construção, a estabilidade e a durabilidade do euro", não de alguém que destrua esse ideal, diz o PM.

"Com Dijsselbloem à frente do Eurogrupo, o euro está condenado", atirou o primeiro-ministro, António Costa, no Parlamento, esta quarta-feira, redobrando assim o ataque ao holandês, que ainda é presidente do conselho de ministros das Finanças dos países do euro.

