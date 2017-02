Pub

Debate quinzenal segue com tensão entre Costa e Passos e entre o CDS e o presidente da Assembleia da República

O primeiro-ministro António Costa garantiu esta tarde, no debate quinzenal, que os atrasos no pagamento de retroativos nos aumentos dos abonos de família serão pagos no próximo mês.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia