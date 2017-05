Pub

A Corticeira Amorim indica que o resultado alcançado se deve a um crescimento assinalável das vendas.

A Corticeira Amorim teve lucros de 17,2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 23,7% do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje a empresa.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia