Pub

A empresa contabiliza nos lucros a venda da US Floors, concretizada no final do ano passado por 30 milhões de euros.

A Corticeira Amorim atingiu no ano passado o resultado líquido mais elevado de sempre, de 102 milhões de euros, em linha com as previsões dos analistas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia