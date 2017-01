Pub

As contribuições obrigatórias dos trabalhadores dos casinos no ativo para o Fundo Especial de Segurança Social dos Profissionais de Banca dos Casinos aumentaram de 12% para 15%, de acordo com a portaria hoje publicada em Diário da República.

