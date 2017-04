Pub

As contas da polémica foram aprovadas com mais de 90% dos votos a favor, apesar do ambiente de tensão

Críticas e elogios. Nervosismo e tranquilidade. Pedidos de demissão e votos de confiança. Os associados que se apresentaram, na quinta-feira à noite, na assembleia geral da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), no Coliseu de Lisboa, oscilavam entre os dois estados de espírito e, ao longo das mais de três horas da reunião, a tensão foi aumentando.

