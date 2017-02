Pub

O consumo de eletricidade aumentou 7% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano passado, devido às temperaturas baixas.

O consumo de eletricidade aumentou 7% em janeiro para 4.722 Gigawatt-hora (GWh) em relação ao mesmo mês do ano passado, devido às temperaturas baixas que se registaram no primeiro mês deste ano em contraste com o homólogo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia