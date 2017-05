Pub

"Em 2017, as promoções voltaram a atingir valores máximos: 45% das vendas são em promoção", revela uma análise da Nielsen.

No momento de comprar, o que mais motiva os consumidores portugueses? De acordo com a consultora Nielsen, apesar de estudos recentes indicarem que "o consumidor português está mais confiante", os preços baixos e as promoções ainda são privilegiados.

