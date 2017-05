Pub

Com as dificuldades em países como Angola e Brasil, o setor parte em busca de alternativas

Portugal é já o terceiro país europeu com maior presença no mercado colombiano, a seguir a Espanha e a Itália, mas as construtoras portuguesas estão apostadas em reforçar essa posição, marcando presença na Expoconstrucción & Expodiseño 2017, a feira do setor que decorrerá de 16 a 21 de maio em Bogotá.

