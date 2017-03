Pub

Roberto Azevêdo vai fazer exposição da evolução do comércio internacional no futuro próximo e as implicações para Portugal

O Conselho de Estado vai debater hoje o comércio global, tendo como convidado o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), na sua quinta reunião desde que Marcelo Rebelo de Sousa é Presidente da República.

