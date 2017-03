Pub

A Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário (CPCI) criticou hoje a "instabilidade fiscal" existente no setor imobiliário, questionando a intenção de se alterar as atuais regras de avaliação dos imóveis, em sede do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

