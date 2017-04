Pub

Sem regulação legal, a Associação de Empresas de Gestão e Administração vai lançar ainda este ano certificação para as 1500 entidades registadas.

A Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC) vai lançar ainda este ano uma certificação para distinguir as empresas "sérias e cumpridoras do código deontológico" das que "aparecem e desaparecem" do mercado, dando mau nome às 1500 empresas registadas em Portugal. A medida visa responder à falta de regulação do setor que, segundo Fernando Cruz, presidente da APEGAC, vem sendo pedida aos sucessivos governos.

