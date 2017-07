Pub

As exportações de café português duplicaram, em valor, entre 2008 e o ano passado. O café torrado não descafeinado é o campeão de vendas na Europa.

As exportações de café português duplicaram, em valor, entre 2008 e o ano passado. O café torrado não descafeinado é o campeão de vendas em mercados europeus, em grande parte graças à mudança dos hábitos de consumo dos últimos anos em todo o Mundo: o café de saco perdeu terreno para o café expresso, dando margem para Portugal vender as suas "torras lentas e médias e blends [misturas] únicas", como explicou Cláudia Pimentel, secretária geral da Associação Industrial e Comercial do Café (AICC).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia