Portaria que define como vão ser constituídas e funções das comissões de avaliação dos precários conhecida dentro de dias. Sindicatos criticam atraso.

As 14 comissões bipartidas que vão avaliar os processos dos trabalhadores precários do Estado deverão ficar constituídas e prontas a entrar em funções até ao final deste mês. Este foi o timing transmitido ontem aos sindicatos da função pública que reuniram com a secretária de Estado Carolina Ferra.

