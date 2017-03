Pub

Sete em cada 10 pessoas acredita que a sua situação vai melhorar este ano e há mais a poupar.

A crise levou as famílias a cortar a fundo nas despesas e uma das primeiras "vítimas" foram as refeições fora de casa. E ainda que 7 em cada 10 portugueses acreditem que o seu poder de compra vai aumentar este ano, comer fora continuará a ser uma opção em queda. "Esta foi uma mudança de comportamento imposta pela crise mas que acabou por mudar o comportamento e se tornar num novo estilo de vida", referiu ao Dinheiro Vivo Mafalda Ferreira docente e coordenadora de um estudo sobre hábitos de consumi, realizado pela escola de marketing IPAM a propósito do Dia do Consumidor, que se assinala esta quarta-feira.

