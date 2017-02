Pub

Protecionismo dos EUA vai acabar por dar força à Aliança do Pacífico e direcionar os negócios da América Latina para a Europa.

A Colômbia tem dez vezes a área de Portugal, cinco vezes mais população e uma idade mediana de apenas 30 anos (a nossa é de 44). A classe média é já de dez milhões e vai crescer para 48% da população até 2025. O país nunca teve uma crise económica e a dívida pública é apenas de 40%. Fundadora da Aliança do Pacífico (AP), uma espécie de União Europeia em embrião, a Colômbia pode ser a porta de entrada para um mercado de 217 milhões de consumidores no Chile, no Perú e no México. "É uma oportunidade para as empresas portuguesas", resumiu Conceição Lucas, administradora executiva do Millennium BCP, banco que promoveu, esta semana, na Fundação Cupertino de Miranda, no Porto, uma conferência dos Roteiros Millennium Exportação dedicado à Colômbia.

