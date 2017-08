Pub

Apresentadora de Project Runaway assina coleção para o Lidl. A cadeia está a apostar na categoria têxtil cujas vendas têm crescido na distribuição

Heidi & The City é o tema da coleção de moda criada pela apresentadora do Project Runaway para o Lidl. A coleção será apresentada a 7 de setembro no New York Fashion Week e chega a todas as lojas, inclusive Portugal, a 18 de setembro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia