Plataforma europeia sedeada em Portugal prepara-se para lançar novos serviços durante o primeiro trimestre deste ano

O grupo Compare Europe, que detém o portal português ComparaJá, obteve um financiamento de 20 milhões de euros em série A. A plataforma que compara produtos financeiros no nosso país há quase dois anos contou com Peter Thiel, um dos fundadores do sistema de pagamentos PayPal, como um dos principais investidores nesta operação, hoje tornada pública.

