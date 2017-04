Pub

Valor é mais modesto do que o de anos anteriores, porque a dívida em condições de ser recuperada também baixou. Correções deverão gerar 1650 milhões de euros de receita

A cobrança coerciva deverá permitir ao fisco arrecadar 1104 milhões de euros ao longo de 2017. Para chegar a esta meta a Autoridade Tributária e Aduaneira está a reforçar os automatismos e aplicações informáticas, de forma a conseguir monitorizar de forma mais eficaz o andamento dos processos de dívidas fiscais.

Este objetivo de cobrança de impostos cujo prazo de pagamento normal já se esgotou é mais modesto do que a de anos anteriores - em 2016, a fasquia foi colocada entre os 1000 e 1200 milhões de euros. As Finanças, no seu Plano de Atividades para 2017, acentuam que não será fácil atingir aquele valor, tendo em conta "a diminuição da carteira líquida tramitável", ou seja, passível de execução fiscal. O cumprimento daquela meta "exigirá uma monitorização rigorosa e um acompanhamento de proximidade no que se refere ao desempenho de todos os serviços, a par da implementação de medidas de gestão da carteira, suportada na análise da maturidade e da dívida".

Seja como for, os resultados dos últimos anos mostram que o valor tem sido sempre ultrapassado, ainda que os de 2013 e 2016 estejam influenciados pelos planos de regularização extraordinária de dívida (RERD e PERES), então colocados no terreno. É isto que explica que no ano passado a cobrança coerciva tivesse ascendido a 1540 milhões de euros (149,6% acima do objetivo).

Para o corrente ano, à cobrança coerciva, o fisco pretende ainda somar entre 1350 milhões e 1650 milhões de euros de receita adicional por via das chamadas correções inspetivas. O objetivo é minimizar o tax gap (a diferença entre a receita cobrada e a potencial). Para o conseguir, a Autoridade Tributária aposta num reforço do cruzamento de dados e também das ações inspetivas.

A presença dos inspetores tributários no terreno será, assim, intensificada ao longo deste ano, sendo as ações programadas a nível central e focadas em áreas de risco identificadas como prioritárias. O comércio online, imóveis, restaurantes, hotéis e a realização de obras foram identificadas como prioritárias no Plano Luta contra a Fraude e Evasão Fiscal e Aduaneira.

Mas não só. Para intensificar as correções inspetivas, o fisco pretende recorrer mais à figura do inspetor não identificado - o que permite aos funcionários procederem, de forma anónima, à recolha de prova, o que pode ser feito, por exemplo, com um pedido de fatura sem NIF apenas com o intuito de verificar se ela é comunicada às Finanças no mês seguinte, como a lei obriga.

A análise de divergências é outra das ferramentas usadas para detetar eventuais situações irregulares. Neste tipo de situações, a principal preocupação é alertar o contribuinte para a situação e possibilitar a sua regularização voluntária. A declaração mensal de remunerações e a do IRS e o e-fatura estão entre as obrigações fiscais que mais divergências geram, mas o fisco quer evitar as que não têm razão de ser.

No caso do IRS, a estreita ligação que passou a existir entre as faturas e as deduções à coleta fizeram que no ano passado muitos contribuintes tivessem sido chamados a justificar-se. O fisco quer aumentar a eficácia desta relação e promete "minimizar as ocorrências em que os contribuintes são chamados a prestar esclarecimentos relativamente a situações em que a divergência/irregularidade não se vem a confirmar".

Espera ainda que neste ano a taxa de entrega da declaração o IRS pela internet supere os 96% e considera mesmo como o seu "ponto forte" a abrangência de serviços disponíveis no Portal das Finanças. Entre os "pontos fracos", o Plano de Atividades aponta para a carência de recursos humanos com competências e habilitações específicas e o envelhecimento dos trabalhadores: 29% têm entre 55 e 59 anos e 19% já passaram dos 40. No final de 2016, a Autoridade Tributária tinha 10 996 funcionários; neste ano conta com um reforço de 238 pessoas.