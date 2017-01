Pub

Oferta decorrerá entre as 8h30m (hora de Lisboa) do dia 17 de janeiro de 2017 e as 15h30m (hora de Lisboa) do dia 7 de fevereiro de 2017

A Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) deliberou hoje "registar a oferta pública de aquisição obrigatória" anunciada pelo CaixaBank no passado dia 21 de setembro de 2016.

