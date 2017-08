Pub

Gestora de ativos norte-americana comunicou posição qualificada acima de 5% com um mês de atraso, quando deveria tê-lo feito até quatro dias depois

A Lazard Asset Management, uma gestora de ativos norte-americana, tornou-se esta semana a terceira maior acionista da REN, com uma participação de cerca de 7% no capital social. O comunicado enviado à CMVM surpreendeu o mercado porque esta gestora já estava no capital da empresa liderada por Rodrigo Costa desde 2015 e não tinha existido qualquer indicação disso. Por causa disso, o regulador dos mercados, liderado por Gabriela Figueiredo Dias, quer mais explicações da parte dos norte-americanos.

