CMVM chamou Novo Banco a participar numa mediação extrajudicial com os emigrantes que investiram em produtos do BES

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) chamou o Novo Banco a participar numa mediação extrajudicial com os emigrantes que investiram em produtos do BES e cujas poupanças foram perdidas, disse a associação que representa estes clientes à Lusa.

