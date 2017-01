Pub

Câmara do Porto aprovou hoje por unanimidade o contrato de arrendamento e 10 mil euros mensais para ali instalar a Casa do Cinema

A Câmara do Porto aprovou hoje por unanimidade o contrato de arrendamento do Cinema Batalha por 25 anos e 10 mil euros mensais para ali instalar a Casa do Cinema, com projeção de filmes, investigação e história.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia