Para ser atacado, "basta ter computador ou dispositivo móvel e navegar na internet", diz o especialista em cibercrime, António Silva.

Todos nós, todos os dias, estamos sujeitos a vários tipos de ciberataques cuja existência muitas vezes desconhecemos. Sabia, por exemplo, que existem programas para desencriptar as passwords que memorizou no browser? Ou que, quando está na rua e se liga à internet através de uma rede de Wi-Fi aberta, pode estar a permitir que acedam ao seu smartphone? Não só está a dar acesso a toda a informação que tem armazenada no dispositivo, como pode estar a ceder o controlo do mesmo. A este tipo de ataque é dado o nome EvilAP, ou Evil Access Point.

