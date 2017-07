Pub

Pessoas inteligentes têm maior probabilidade de chumbar no exame de condução, de acordo com um novo estudo.

As pessoas que possuem uma licenciatura ou uma pós graduação são mais propensas a chumbar no exame de condução do que as que têm um nível de escolaridade mais baixo, de acordo com um novo estudo da seguradora inglesa Privilege DriveXpert, avança o jornal The Independent.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia