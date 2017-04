Pub

No total do grupo francês DPDgroup em Portugal - que inclui a Chronopost e a SEUR - as previsões de vendas são de para 62,5 milhões de euros em 2017.

As vendas da Chronopost subiram 13% no primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior, com as áreas de business to consumer (entregas de empresas a clientes) e serviço internacional como as que mais cresceram. Considerando também os resultados da outra filial do DPDgroup em Portugal - a SEUR - o crescimento global das vendas do grupo francês é de 12% no primeiro trimestre do ano, que aumenta assim as suas previsões de vendas para 62,5 milhões de euros em 2017.

