Olivier Establet, presidente da Chronopost Portugal, dá conta dos resultados da empresa, que, diz, fechou o ano na liderança do correio expresso

O grupo Chronopost fechou o ano passado na liderança do sector de correio expresso com cerca de 17 milhões de encomendas entregues, tendo suplantando o CTT Express, garante Olivier Establet, presidente da Chronopost Portugal, em entrevista ao Dinheiro Vivo. Um desempenho para o qual contribuiu a compra dos franchisados da SEUR nos últimos dois anos. As duas empresas faturaram o ano 60 milhões de euros em Portugal

