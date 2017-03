Pub

A leiloeira está de olhos postos na Ásia e nos Estados Unidos e vai reduzir a operação em Londres e Amesterdão.

Com cada vez mais clientes nos Estados Unidos e na Ásia, a Christie"s vai mudar o rumo da empresa, para se adaptar às mudanças do segmento das artes, indicou a leiloeira em comunicado esta semana. "Temos observado a globalização do mercado na última década e precisamos de ter uma presença forte onde estão os nossos clientes", indicou o CEO, Guillaume Cerutti.

