Pub

A startup selecionada, além de ganhar um prémio monetário de 3 mil euros, vai participar numa semana de aceleração em Oxford (Inglaterra)

Já foram escolhidas as cinco startups que poderão representar Portugal no concurso mundial Chivas The Venture, dedicado ao empreendedorismo social. Entre as 30 candidaturas recebidas, apenas cinco passaram à última fase. O vencedor nacional será conhecido na próxima quarta-feira, 18 de janeiro, no Museu da Água.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia