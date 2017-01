Pub

Yufeng Capital e o Grupo HNA estão a preparar a sua oferta para comprar os 23% da empresa espanhola Imagina Media Audiovisual.

Os grupos chineses Yufeng Capital, do presidente do Alibaba, e o Grupo HNA estão a preparar-se para investir no futebol espanhol através da aquisição de uma participação na empresa espanhola Imagina Media Audiovisual que detém os direitos internacionais da La Liga espanhola de futebol, adianta a Bloomberg.

Outros interessados no negócio incluem a Advent International e a Pamplona Capital Management, que deverão fazer as suas ofertas nas próximas semanas para concluir o negócio até ao final do primeiro trimestre.

