Grupo HNA ultrapassou Blackrock como maior acionista e já controla cerca de 10% do capital de um dos maiores bancos alemães

O grupo chinês HNA, que poderá ficar com até 20% do capital da TAP, tornou-se no maior acionista do Deutsche Bank, com uma posição de 9,92%. A HNA ultrapassou mesmo os norte-americanos do Blackrock, segundo o comunicado emitido na terça-feira junto do mercado e citado pela Bloomberg.

