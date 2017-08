Pub

Renovação de contrato de António Mexia continua em aberto, com o principal acionista da EDP a recusar falar sobre o tema

A China Three Gorges, principal accionista da EDP (com 21,35%), avalia como positiva a administração da equipa de António Mexia, mas recusa pronunciar-se sobre o prolongamento do mandato.

