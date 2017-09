Pub

O plano chinês, que ainda não tem data para entrar em vigor, poderá incluir a oferta de incentivos à troca de automóveis

A China, o país com o maior mercado automóvel do mundo, está a preparar-se para proibir a venda e produção de carros a gasolina e gasóleo. A informação é adiantada esta segunda-feira por responsáveis do governo local à agência Xinhua. Este mercado poderá seguir os planos de França, Reino Unido, Noruega e Índia, que já anunciaram a proibição da venda e produção de veículos movidos a combustíveis fósseis para os próximos anos.

