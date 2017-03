Pub

A China e do Chile suspenderam esta segunda-feira as importações de carne produzida no Brasil, na sequência de uma operação policial que descobriu que algumas empresas brasileiras vendiam produtos contaminados para o exterior.

