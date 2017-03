Pub

Os compromissos com Bruxelas são claros: A CGD deve ser rentável e isso não se conjuga com a presença em todos os cantos do país

É o preço a pagar para ter uma Caixa Geral de Depósitos (CGD) rentável: "Que ninguém peça à CGD para estar onde os outros bancos não querem estar", respondeu Paulo Macedo, depois de questionado se o banco público iria continuar presente em todos os distritos do país, como os trabalhadores e os partidos mais à esquerda têm exigido.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia