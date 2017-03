Pub

Arranca hoje o 'road show' da CGD para a colocação de 500 milhões obrigações subordinadas. Conheça os detalhes desta operação

No âmbito do plano de recapitalização aprovado por Bruxelas, a CGD vai avançar já com uma emissão de obrigações subordinadas no valor de 500 milhões de euros. O "roadshow" para a colocação desta emissão começa hoje e Paulo Macedo e a sua equipa vão estar em diversas cidades europeias para cativar investidores. No seu site, a Caixa publicou um documento com as características desta operação. Fique a conhecer em 11 perguntas e respostas os detalhes desta emissão de dívida.

