Finanças pediram, no dia 29, que ficasse na CGD até o BCE dar luz verde a Paulo Macedo. E aceitaram resolver os problemas jurídicos resultantes da extensão do mandato. Isso não aconteceu e Domingues saiu

O ano é novo, mas a telenovela persiste: a Caixa Geral de Depósitos (CGD). A passagem de António Domingues pela cadeira de presidente do banco afinal terminou mais cedo do que todos previam: na última sexta-feira, culpa de um volte-face de última hora que fez que o CEO deixasse o cargo com o final do ano. A decisão do antigo administrador do BPI terá sido comunicada à tutela precisamente em cima do fim de 2016.

Apesar de na sexta-feira, dia 30, todas as informações apontarem para que Domingues tivesse aceitado ficar na liderança do banco público até à entrada de Paulo Macedo, no dia seguinte, sábado, dia 31, tudo mudou.

Conforme o DN/Dinheiro Vivo apurou, foi já na última hora de 2016 que António Domingues comunicou ao ministro Mário Centeno, através de um e-mail enviado pelos seus advogados, que não estava disposto a permanecer no cargo depois de 31 de dezembro, apanhando o governante de surpresa. Também o pedido do ministro para que Domingues ficasse mais alguns dias na CGD terá surgido em cima da hora, já no dia 29 de dezembro, tendo o banqueiro comunicado então que ficaria no cargo - daí que na sexta-feira tudo estivesse aparentemente resolvido.

Perceber o "porquê" deste volte-face é, porém, tarefa que arrasta consigo versões contraditórias conforme as fontes ouvidas: se, por um lado, é referido que António Domingues manifestou a disponibilidade em ficar no cargo até à chegada de Macedo desde que o governo resolvesse os problemas jurídicos inerentes ao prolongamento de mandato, o que teria sido aceite pelas Finanças, por outro lado também é apontado que não houve qualquer pedido de António Domingues para permanecer no cargo mais alguns dias, pelo que a decisão de sair com o final do ano depois de ter dito que ficaria é vista como incompreensível.

Nem de propósito, António Domingues será ouvido amanhã pelos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, o que dará oportunidade ao agora ex-CEO da CGD de se explicar de forma pública sobre o caso. A recapitalização será outro dos temas que os deputados procurarão detalhar melhor, sendo certo que o vazio no banco não afeta o avanço da mesma.

CoCos e Parcaixa avançam

A saída de António Domingues não trava o avanço da primeira fase da recapitalização do banco, prevista já para amanhã, confirmaram ao DN/DV fontes ligadas ao processo. E, se a primeira fase não atrasa, a segunda fase, que inclui a injeção de 2,7 mil milhões no banco e a primeira emissão de obrigações a privados, mantém-se com a data de 15 de março para avançar.

A fase que arranca amanhã tem dois passos: primeiro, a CGD vai recorrer às suas reservas, de 1,42 mil milhões de euros, para cobrir os prejuízos passados; de seguida o banco vê aumentado o seu capital social através da transformação dos instrumentos híbridos (CoCos) e a transmissão da participação do Estado na Parcaixa. Esta operação vai aumentar o capital social do Grupo CGD de 5,9 mil milhões até 7,3 mil milhões de euros.

De seguida, o capital social do banco será reduzido em seis mil milhões de euros, para 1,3 mil milhões de euros, através da extinção de 1,2 mil milhões de ações do banco de cinco euros cada. Desta redução, e além de uma nova fatia de 1,4 mil milhões para cobrir as perdas remanescentes, serão usados ainda 4,59 mil milhões para a constituição de novas reservas no balanço do banco público. Com P.B.