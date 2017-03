Pub

CEO sem dúvidas: para CGD ser rentável, é preciso cortar 25% do negócio. Bruxelas diz que privados teriam interesse em financiar 90% da capitalização

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) fechou 2016 com um prejuízo de 1859 milhões de euros, bem abaixo dos 3000 milhões que chegaram a ser temidos, mas quase 11 vezes mais do que as perdas de 171,5 milhões registadas em 2015. Este valor é em grande parte justificado pelo aumento das provisões e imparidades registadas no ano passado pelo banco público, que atingiram os 3017 milhões de euros, mais 320%.

